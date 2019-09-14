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суббота, 14 сентября 2019 23:04

Пристайко высказался относительно амнистии боевиков

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Пристайко высказался относительно амнистии боевиков
Амнистии для боевиков Донбасса не будет. Фото: Вчасно

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что дипломатия не ведет никакой работы по внедрению полной амнистии для боевиков Донбасса.

"Хочу напомнить, что в 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Так же никаких полных амнистий не предусматривает ни одна работа нынешней дипломатии", - сказал Пристайко во время встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей среди прочего предусматривается возможность амнистии для участников событий на Донбассе со стороны так называемых ДНР/ЛНР, которые не совершили тяжких преступлений.

Закон действует до 31 декабря 2019.

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На амнистии пророссийских боевиков Донбасса настаивают в России. Представитель президента страны Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Украина якобы в рамках Минских соглашений должна предоставить Донецкой и Луганской областях особый статус, а боевикам на Донбассе - амнистию.

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