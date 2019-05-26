Правоохранители задержали пособника боевиков ЛНР. Фото: скриншот

Правоохороци задержали на Луганщине пособника боевиков так называемой ЛНР.

Задержанным оказался 61-летний житель Сорокино. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Мужчина с января по декабрь 2015 находился в составе незаконных вооруженных формирований ЛНР. Там он занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад. Мужчина занимался ремонтом военной техники оккупантов на заводе "АЗЧ" в Сорокино.

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По словам задержанного, он покинул боевиков, так как условия труда были тяжелые, а отношение командира - плохим.

В сети показали фото украинских бойцов, попавших в плен к боевикам. Как отмечается, они не имели при себе оружия и были в трезвом состоянии.