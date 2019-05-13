"Правление боевиков": в Макеевке уничтожили супермаркет

Боевики уничтожили супермаркет "Фуршет" в оккупированной Макеевке Донецкой области / скрин

В сети показали, во что боевики превращают оккупированный Донбасс.

Соответствующие видео опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

"Макеевка, ул. Ленина 127, бывший магазин "Фуршет".

Здание разворовывают. Полиция бездействует! Скоро в центре города будет еще один бомжатник", - подписано видео.

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Российские паспорта, которые выдают жителям Донбасса, не имеют силу на всей территории России. Документы имеют пометку "ограниченные возможности" и действительны только в пределах Ростовской области.