Появились свежие новости о ситуации на Донбассе

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Фото: Styler

Сегодня на Донбассе российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики не применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих в течение текущих суток нет.

В Минске украинская сторона и ОБСЕ предложили до Нового года установить режим тишины на Донбассе. Окончательную дату определят 27 декабря во время онлайн-конференции подгруппы безопасности.