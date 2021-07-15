Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен

Пятый президент Украины Петр Порошенко в который раз побывал на передовой и лично привез партию оборудования почти на миллион гривен. Он передал военным комплект видеонаблюдения, 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки. Таким образом Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр. Средства на закупку техники собрали общими силами Фонда и волонтеров.

Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр

"К нашему сотрудничеству с 10-й бригадой присоединились 3124 человека. Кто-то перечислил 5 гривен, кто-то - 5 тысяч, кто-то 10 тысяч. Очень важно, чтобы вы своими глазами увидели, что в полном объеме генераторы, комплексы наблюдения, сетки - только сегодняшней партией почти на миллион гривен все приезжает и передается нашим воинам. В надежные руки. Здесь абсолютный порядок, оно ставится на учет, и даже во время ротации бригады это остается тем, кто придет на ротацию", - рассказал политик.

Новое оборудование на фронте поможет защитить наших воинов. Комплект оптической разведки должен значительно увеличить эффективность наблюдения за врагом и огня. Порошенко поблагодарил всех украинцев, которые присоединились к сбору средств и помогли закупить крайне важную технику.

Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр

"Это приводит прежде всего к сокращению потерь в личном составе бригады. Это - главное. И это - благодаря вам, тем, кто не остался равнодушным. Тем, кто присоединился к этой инициативе. Тем, кто помогает нашей армии. Большое вам спасибо!" - подчеркнул Порошенко.

Кроме этого, чтобы порадовать военных, жизнь которых на передовой совсем нелегкая, команда волонтеров привезла мелитопольскую черешню.

Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр

В команде пятого президента говорят, что последние два года именно участие неравнодушных украинцев и благотворительных организаций является основой поддержки армии. Власть часто не обращает внимания на нужды военных. Например, с 2019 года Министерство обороны не закупает маскировочные сетки. Когда в команде Порошенко узнали об этом, больше сотни волонтеров собрались вместе, чтобы собственноручно сделать сетки для фронта. Вместе собрали деньги на материалы и за один день сплели 364 квадратных метра сетки.

"Мы объединяемся и делаем все, чтобы защитить нашу страну, нашу армию, наш народ. И то, что в этот субботний день мы собрались большим волонтерским сообществом в офисе "Европейской Солидарности", чтобы помочь армии, является ярким тому подтверждением", - отметил лидер "ЕС".

Напомним, помощь военным на фронте - один из главных приоритетов команды Порошенко. Как только оборудование передают военным, начинается сбор средств для следующей партии. Уже известно о планах оснастить комплектом разведки семьдесят вторую бригаду имени Черных Запорожцев. В целом Фонд занимается обеспечением четырех бригад, которые находятся на линии соприкосновения.