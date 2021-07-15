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четверг, 15 июля 2021 17:40

Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен

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Пятый президент Украины Петр Порошенко в который раз побывал на передовой и лично привез партию оборудования почти на миллион гривен. Он передал военным комплект видеонаблюдения, 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки. Таким образом Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр. Средства на закупку техники собрали общими силами Фонда и волонтеров.

  Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр
Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр

"К нашему сотрудничеству с 10-й бригадой присоединились 3124 человека. Кто-то перечислил 5 гривен, кто-то - 5 тысяч, кто-то 10 тысяч. Очень важно, чтобы вы своими глазами увидели, что в полном объеме генераторы, комплексы наблюдения, сетки - только сегодняшней партией почти на миллион гривен все приезжает и передается нашим воинам. В надежные руки. Здесь абсолютный порядок, оно ставится на учет, и даже во время ротации бригады это остается тем, кто придет на ротацию", - рассказал политик.

Новое оборудование на фронте поможет защитить наших воинов. Комплект оптической разведки должен значительно увеличить эффективность наблюдения за врагом и огня. Порошенко поблагодарил всех украинцев, которые присоединились к сбору средств и помогли закупить крайне важную технику.

  Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр
Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр

"Это приводит прежде всего к сокращению потерь в личном составе бригады. Это - главное. И это - благодаря вам, тем, кто не остался равнодушным. Тем, кто присоединился к этой инициативе. Тем, кто помогает нашей армии. Большое вам спасибо!" - подчеркнул Порошенко.

Кроме этого, чтобы порадовать военных, жизнь которых на передовой совсем нелегкая, команда волонтеров привезла мелитопольскую черешню.

  Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр
Фонд Порошенко обеспечил полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр

В команде пятого президента говорят, что последние два года именно участие неравнодушных украинцев и благотворительных организаций является основой поддержки армии. Власть часто не обращает внимания на нужды военных. Например, с 2019 года Министерство обороны не закупает маскировочные сетки. Когда в команде Порошенко узнали об этом, больше сотни волонтеров собрались вместе, чтобы собственноручно сделать сетки для фронта. Вместе собрали деньги на материалы и за один день сплели 364 квадратных метра сетки.

"Мы объединяемся и делаем все, чтобы защитить нашу страну, нашу армию, наш народ. И то, что в этот субботний день мы собрались большим волонтерским сообществом в офисе "Европейской Солидарности", чтобы помочь армии, является ярким тому подтверждением", - отметил лидер "ЕС".

Напомним, помощь военным на фронте - один из главных приоритетов команды Порошенко. Как только оборудование передают военным, начинается сбор средств для следующей партии. Уже известно о планах оснастить комплектом разведки семьдесят вторую бригаду имени Черных Запорожцев. В целом Фонд занимается обеспечением четырех бригад, которые находятся на линии соприкосновения.

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