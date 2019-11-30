Полсотни домов в Марьинке из-за боевиков остаются без света

В Марьинке 60 домов находятся без света. Фото: novograd.city

В Марьинке Донецкой области около 60 жилых домов находятся без электроснабжения из-за боевиков.

Как отмечается, мощный ветер еще 25 ноября оборвал линии электропередач и обесточил почти 260 частных домов. Украинские ремонтники фактически сразу починили неисправность и восстановили подачу света к 200 домам, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Еще 60 - остаются обесточенными. Дело в том, что выведенные из строя линии электропередач расположены в секторах, которые постоянно обстреливают пророссийские наемники.

"По состоянию на 14.00 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлено. Без этого, ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехнические подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками

Все КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы. Он начнет действовать с 1 декабря.