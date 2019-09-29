Польша выделила финансовую помощь Донбассу

Польша поможет Донбассу. Фото: ТСН

Польша выделила более одного миллиона долларов на решение гуманитарных проблем на оккупированных территориях Донбасса этой зимой.

Средства были перечислены Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщило представительство Польши при организации в Twitter.

Выделенные деньги будут направлены на помощь наиболее уязвимым, в т.ч. пожилым людям.

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По информации ООН, 5,2 миллиона человек на востоке Украины будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта.