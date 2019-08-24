"Покупаю куриные ножки": пенсионеры ДНР рассказали, на что тратят выплаты

С 1 июля боевики ДНР подняли пенсионные выплаты пожилым людям. Теперь "минималка" для пенсионеров на территории ОРДО – 4 тыс рублей (1526.4 грн) . Вместе с тем, местные вожаки повысили цены на некоторые коммунальные услуги и продукты питания.

Gazeta.ua спросила жителей неподконтрольного Украине Донбасса, на что они тратят пенсии.

Раиса Михайловна, 75 лет, Харцызск

- Проработала 35 лет на заводе. Пенсия была минимальная. Подняли ее на 230 гривен. Теперь получаю 1755 ежемесячно. В основном трачу деньги на еду: мясо, овощи, хлеб, молоко. Чтобы сэкономить, покупаю куриные ножки или бедра. Например, куриное филе самое дешевое стоит 80,14 грн. Для местных - дорого. На еду тратится половина выплат. Часть - на лекарства. Если врач выписывает дорогие таблетки, покупаю аналоги дешевле. На коммунальные услуги трачу до 300 гривен. Дешево, потому что в ДНР делают скидки пенсионерам.

Лидия Мороз, 64 года, Зугрэс

- Пенсия вся идет на лекарства и еду. После войны обострились проблемы со здоровьем. Начала пить много успокаивающих. На препараты идет большая часть выплат-около 1000 гривен. Мясных продуктов практически не покупаю. Могу позволить раз в месяц дешевую колбасу. Готовлю ее с яичницей или делаю бутерброды.

Цены на конфеты в оккупированном Донецке. Пенсионеры изредка позволяют купить себе их к чаю. По их словам, они очень сладкие. Фото: gazeta.ua

Иван Захаров, 54 года, Донецк

- От голода меня спасает то, что еду в Украину за пенсией. За дорогу отдаю 1000 гривен каждые два месяца, чтобы отметиться в пенсионном фонде. Но зато могу позволить купить игрушки внукам, отметить Новый год с красной икрой и покупать свинину к борщу. Спасает стаж в шахте и то, что бюджет с женой делим.

Татьяна Свириденко, 62 года, Донецк

- Получаю 4200 рублей (1602.72 грн - Gazeta.ua). Трачу деньги на еду и лекарства. Забыла уже вкус свинины и говядины, покупаю себе тушку курицы. Экономлю так, чтобы хватило на полмесяца. Очень люблю молочку. На ее отдаю около 200 гривен. К чаю покупаю конфеты. Стараюсь покупать самые дешевые. Но от них аж зубы сводят, потому что очень сладкие. Так экономлю на сахаре. Его вообще не покупаю к чаю и кофе.

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В 2020 году минимальная заработная плата может достигать 6500 гривен, а минимальная пенсия 1800 гривен. При увеличении минимальной заработной платы пенсионеры могут претендовать на пенсию 2400 гривен.