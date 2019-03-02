Показали видео ликвидации боевиков на Донбассе

Было ликвидировано двое боевиков Фото: Reuters

На Донбассе ликвидировали двух боевиков, которые были снайперами. Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в Telegram.

"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника. Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС. Оккупанты пытались его сразу спасти, но у них это не получилось, как и спасти второго номера со снайперской пары русских захватчиков", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Краденый украинский уголь едет в Европу через Россию

Один из боевиков незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР вынесли приговор заочно в Житомире.