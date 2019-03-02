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суббота, 02 марта 2019 14:32

Показали видео ликвидации боевиков на Донбассе

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Показали видео ликвидации боевиков на Донбассе
Было ликвидировано двое боевиков Фото: Reuters

На Донбассе ликвидировали двух боевиков, которые были снайперами. Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в Telegram.

"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника. Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС. Оккупанты пытались его сразу спасти, но у них это не получилось, как и спасти второго номера со снайперской пары русских захватчиков", - написал он.

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Один из боевиков незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР вынесли приговор заочно в Житомире.

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Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
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  • Александр Ходаковский
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