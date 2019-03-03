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воскресенье, 03 марта 2019 16:38

Показали фото двух 200-х боевиков ДНР

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Показали фото двух 200-х боевиков ДНР
Украинские военные продолжают уничтожать боевиков на Донбассе. Фото: Sprotyv

Боевики на Донбассе несут новые потери.

Так, 1 марта украинские военные ликвидировали 55-летнего Сергея Стовбура из Луганска. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook

Согласно данным центра "Миротворец", его сын 26-летний Евгений (позывной "Жека Cross") тоже воюет в составе незаконных вооруженных формирований.

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Также стало известно о смерти в Санкт-Петербурге 25 февраля 60-летнего российского наемника Эдуарда Смирнова, который воевал на Донбассе в 2014 году, а затем в Сирии в составе ППК "Вагнер". Ранее Смирнов также воевал в Афганистане, был удостоен ордена Красной Звезды.

На Луганщине во время несения службы на блокпосту очередная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала подозрительного гражданина. Задержанный оказался причастным к сотрудничеству с российско-оккупационными войсками.

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Дата
03
марта

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