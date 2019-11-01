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пятница, 01 ноября 2019 14:15

Пока ВСУ отводит боевую технику, оккупанты перебрасывают танки к линии разграничения

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Пока ВСУ отводит боевую технику, оккупанты перебрасывают танки к линии разграничения
К линии разграничения перебрасывают тяжелую артиллерию и танки. Фото: unn.com.ua

Российские оккупанты перебрасывают к линии соприкосновения танки и 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Переброска вооружений оккупанты осуществляют под видом подготовки "совместных учений ЛНР и ДНР, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В частности, под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, российские террористы держат в готовности к применению дежурные огневые средства и пополняют на полевых складах передовых подразделений запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов.

Фоторепортаж из поселка Золотого и Катериновки, которые оказались в "серой зоне", снял фотокорреспондент Андрей Дубчак.

Снимали репортаж в Золотом-4 и Катериновке, передвигаясь пешком. Использовать автотранспорт запретили полицейские. Вооруженные правоохранители охраняют территорию круглосуточно.

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