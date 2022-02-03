Поймали боевика, стрелявшего в украинцев из гранатомета

Мужчина убежал от боевиков и скрывался. Фото: СБУ

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика.

Он обстреливал украинские позиции из автоматического гранатомета АГС-17, передает СБУ.

"Установлено, что злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино", - говорится в сообщении.

Задержанный оказался жителем Лисичанска. Его уже привлекали к уголовной ответственности. В январе 2015 года мужчина добровольно присоединился к боевикам. Получил от них оружие и военную форму российского образца.

Задержанный прошел курс огневой подготовки. Его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской.

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У злоумышленника произошел конфликт с вожаками боевиков. Те издевались над подчиненными, требовали у них деньги. Мужчина убежал от боевиков и скрывался.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему выбирают меру пресечения. Проверяют информацию о его причастности к другим тяжким преступлениям.

Контрразведка СБУ в Донецкой области обнаружила и задержала участницу террористической группировки "Пятнашка". Задержанная активно участвовала в боевых действиях против украинских войск.