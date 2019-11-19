Похоронили погибшего воина Артема Соколова

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19 ноября в с. Сущаны Кагарлицкого района Киевской обл. похоронили украинского воина Артема Соколова.

Артем Соколов родился 6 ноября 1987 года в с. Сущаны, сообщает "Цензор".

В 2006 году окончил Ржищевский гуманитарный колледж по специальности учителя трудового обучения, черчения и физкультуры. После срочной армейской службы работал водителем, охранником на частных предприятиях, с 2012 - водителем-экспедитором, а впоследствии менеджером по логистике на предприятии "Райский источник".

В 2015-2016 годах проходил службу по мобилизации, участвовал в АТО. В последнее время проходил службу по контракту.

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Погиб 16 ноября во зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской обл. Его смертельно ранил снайпер наемников.

Артема Соколова похоронили на сельском кладбище у могил родителей. У него остались жена и двое детей.

Оккупанты убили двух воинов 14-й механизированной бригады им. князя Романа Большого. От пуль снайпера погибли солдат Юрий Хомик и сержант Артем Соколов. Бригада держит оборону в Новоайдарском и Попаснянском районах Луганской области.