Подвергали пыткам: похищенный боевиками ДНР врач-хирург в критическом состоянии

На фото гражданин Украины Игорь Назаренко. Российские кафиры подвергали его физическим и психологическим пыткам. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинец Игорь Назаренко, с 2018 года удерживаемый в плену боевиками ДНР, находится в критическом состоянии.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, Назаренко держат в Макеевской исправительной колонии №32 на оккупированной территории Донецкой области. Пленник имеет хронические заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии

"До незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, и теперь нуждается в регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской колонии в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив. По данным родных, Игорь существенно похудел и серьезно болеет. Медицинскую помощь ему не предоставляют. Хотя сам он помогает как врач своим сокамерникам", - написала Денисова.

Она обратилась к руководству Международного "Красного Креста" с требованием срочно навестить украинца, осмотреть и способствовать его госпитализации.

"Представители Международного комитета "Красного Креста" и других гуманитарных организаций принципиально не допускаются к политзаключенным", - подчеркнула Денисова.

Игорь Назаренко по образованию – врач-хирург. 3 октября 2017-го его похитили так называемые "сотрудники МГБ" ДНР с рабочего места в больнице Донецка. Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока оккупанты не пришли домой с обыском. Украинца подвергали физическим и психологическим пыткам. Через год после задержания Назаренко приговорили за якобы "шпионаж" к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.