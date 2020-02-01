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суббота, 01 февраля 2020 16:04

Подозреваемый в убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины

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Подозреваемый в убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины
По ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными украинские паспорта задержанного Фото: Укринформ

Мужчине, организовавшему преступную группу, которая совершила 3 убийства, инкриминируют подделку документов и незаконное получение гражданства Украины.
В ходе расследования нескольких тяжких преступлений правоохранители установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила 3 заказные убийства. Это убийство директора ДП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой, пишет Сensor.net.

У мужчины был паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем он получил украинский загранпаспорт. Полицейские установили, что удостоверение личности фигурант получил на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен наемниками "ЛНР". "Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки. Поэтому следственным управлением полиции Киевщины начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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По ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными украинские паспорта задержанного. Следственные действия продолжаются.

30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения. 12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства. 14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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