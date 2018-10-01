Подорвались на растяжке боевиков: мальчик рассказал подробности трагедии в Горловке

Пострадавший при взрыве в Горловке мальчик рассказал о трагедии. Фото: Unian

Дети в оккупированной Горловке подорвались на растяжке боевиков.

Об этом рассказал мальчик, который выжил при взрыве, передают местные СМИ.

"Мы увидели тропинку, вытоптанную людьми, скорее всего, "ДНРовскими вооруженными силами ", мы пошли по этой тропинке. Там раз, два, три, четыре ... очень много троп было. Мы не захотели выбирать, мы пошли прямо, как и раньше шли ", - рассказал 10-летний Дмитрий Кожух.

По словам мальчика, его компания уже ходила той дорогой накануне.

"Это был взрыв на растянутой мине, на растяжке. Или это были две мины, или две гранаты. А когда они взрываются, будет не два "бабах", а один мощный. Вот и произошло такое", - добавил пострадавший.

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Сейчас Дмитрий находится в больнице, у него попал осколок - он влетел в руку и прошел насквозь.

Утром 30 сентября в "нулевой зоне" под Горловкой на территории оккупированной Донецкой области насмерть подорвались 3 детей. Еще одного ребенка госпитализировали в больницу.