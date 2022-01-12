Под обстрелом погиб украинский военный

Военный погиб около Новотошкивского. Фото: "Главком"

У Новотошкивского Попаснянского района Луганской области 11 января погиб украинский военный.

Об этом говорится в утренней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Противник один раз открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении ООС.

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Бойцы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вынудили противника прекратить обстрел.

В понедельник, 10 января, на Донбассе погибли два военнослужащих. Пресс-центр штаба ООС сообщил, что воины взорвались на неизвестном взрывном устройстве.