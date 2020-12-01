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вторник, 01 декабря 2020 21:45

Почтили память погибших спецназовцев "Альфы"
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Бойцов почтили на церемонии в Киеве
Фото: СБУ
Бойцов почтили на церемонии в Киеве
Бойцов почтили на церемонии в Киеве
Бойцов почтили на церемонии в Киеве
Бойцов почтили на церемонии в Киеве

1 декабря память героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова почтили на церемонии в Мемориальном комплексе на территории Министерства обороны.

Спецназовцы "Альфы" Волочай и Каплунов год назад подорвался на мине, возвращаясь после задания, сообщает СБУ.

В реквиеме по погибшим приняли участие родные и близкие героев, первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий, руководитель Центра специальных операций "А" Сергей Дусик и сослуживцы.

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Погибшие были задействованы в контрдиверсионной операции. Должны были остановить диверсионно-разведывательные группы боевиков. Наемники пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских подразделений и в мирные регионы для осуществления терактов.

В течение 2019 на Донбассе и в тылу от ранений погибли сразу или умерли позже 188 украинских военных. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале призвал не манипулировать количеством жертв, не привязывать их к политике и не обвинять пресс-центр ОС в сокрытии смертей в армии.

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