Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса

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В Харьковской области задержали жителя Изюмского района, который наладил поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС для продажи представителям криминальной среды.

Правоохранители задокументировали ряд фактов продажи оружия. Из незаконного оборота изъято противотанковую гранату РПГ-26, 2 тротиловые шашки, гранату к подствольному гранатомету ВОГ-25, зажигательную трубку ЗТП-150, огнепроводный шнур ОШП, 157 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм, сообщает Нацполиция.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

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Продолжаются следственные действия.

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