 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 909
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7047
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1494
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2151
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1296
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1179
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 783
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4302
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 261
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
1 Просмотров: 2349
Фото
Все фото
16
4
32
14
13
Пельмени фри и камамбер гриль: чем удивили на прифронтовой ярмарке
Пельмени фри и камамбер гриль: чем удивили на прифронтовой ярмарке
ВСУ получили 2500 единиц украинского вооружения
ВСУ получили 2500 единиц украинского вооружения
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Видео
Все видео
На передовой погиб 28-летний боец "Сталкер"
На передовой погиб 28-летний боец "Сталкер"
"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам
"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1485
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1296
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1575
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1665
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2178
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 13:36

Пельмени фри и камамбер гриль: чем удивили на прифронтовой ярмарке
16

  Комментировать

В центре Мариуполя открылась главная елка Приазовья. Возле драматического театра установили рождественские палатки с горячей едой и напитками. Местный фотограф сделала снимки праздничного прифронтового города в канун Нового года.

"Самым популярным развлечением среди горожан считается карусель. К ней выискивается длинная очередь из детей и взрослых. Если идти по проспекту Мира до театра, издалека видно главную елку города, ярко украшенные деревья и дома", - рассказывает Gazeta.ua фотограф Нелли Гайдук.

Мариупольская 16-метровая елка установлена на Театральной площади драматического театра. В этом году ей добавили еще больше украшений и игрушек, а гирляндам - дополнительные программы. В световой композиции более 5 тыс. лампочек.

Также на театральной площади установили резиденцию Деда Мороза, организовали ярмарку сувениров и лакомств.

Фотографиня показала фото новогоднего Мариуполя. Фото: Нелли Гайдук, gazeta.ua
Фотографиня показала фото новогоднего Мариуполя. Фото: Нелли Гайдук, gazeta.ua
Фотографиня показала фото новогоднего Мариуполя. Фото: Нелли Гайдук, gazeta.ua
Фотографиня показала фото новогоднего Мариуполя. Фото: Нелли Гайдук, gazeta.ua
Фотографиня показала фото новогоднего Мариуполя. Фото: Нелли Гайдук, gazeta.ua

В 15 рождественских домиках возле фонтана готовят вкусный шашлык из свинины или курицы за 55 грн за 100 г колбаски за 45 грн. Есть возможность попробовать лаваш с сыром, картошкой или пельмени фри всего за 35 грн за порцию.

На ярмарке можно попробовать бургеры с курицей или телятиной, шашлык, скумбрию, креветки, кукурузу и даже камамбер на гриле. Такие деликатесы стоят от 45 до 100 грн.

Для согревания горожанам предлагают глинтвейны из белого или красного вина. За 0,5 л отдают 55 грн. Чай стоит 50 грн за 0,5 л, кофе — от 13 до 35 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пустые улицы и дома: как Донецк живет сегодня

29 сентября Мариуполь отметил 240-летний юбилей. До празднования осуществили масштабную реконструкцию и создали культурно-исторический кластер "Город Марии". Реконструированы проспекты, площади, парки и исторические здания. Открыт пешеходный фонтан с европейскими звездами – мини-копия лондонского Sky Garden стоимостью 25 млн грн. Это подарок городу от группы "Метинвест". Мариуполь инвестировал в реконструкцию 300 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пельмени фри и камамбер гриль: чем удивили на прифронтовой ярмарке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Начали выдавать новые паспорта

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 184781
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 1 Просмотров: 21901
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 14913
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 9846
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7722
Донбасс
ВСУ получили 2500 единиц украинского вооружения
ВСУ получили 2500 единиц украинского вооружения
4
 Просмотров: 792
На передовой погиб 28-летний боец "Сталкер"
На передовой погиб 28-летний боец "Сталкер"
 2 Просмотров: 1737
Рассказали о ситуации с лекарствами на оккупированных территориях
Рассказали о ситуации с лекарствами на оккупированных территориях Просмотров: 45
Священники РПЦ помогали боевикам в начале войны в Донбассе
Священники РПЦ помогали боевикам в начале войны в Донбассе Просмотров: 486
"Хоть с чертом договариваться" - Зеленский рассказал, что делать с конфликтом на Донбассе
"Хоть с чертом договариваться" - Зеленский рассказал, что делать с конфликтом на Донбассе 1 Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
44
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
39
Тимошенко впервые показала внучку
15
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
4
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Голосов: 32956
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua