Пельмени фри и камамбер гриль: чем удивили на прифронтовой ярмарке

В центре Мариуполя открылась главная елка Приазовья. Возле драматического театра установили рождественские палатки с горячей едой и напитками. Местный фотограф сделала снимки праздничного прифронтового города в канун Нового года.

"Самым популярным развлечением среди горожан считается карусель. К ней выискивается длинная очередь из детей и взрослых. Если идти по проспекту Мира до театра, издалека видно главную елку города, ярко украшенные деревья и дома", - рассказывает Gazeta.ua фотограф Нелли Гайдук.

Мариупольская 16-метровая елка установлена на Театральной площади драматического театра. В этом году ей добавили еще больше украшений и игрушек, а гирляндам - дополнительные программы. В световой композиции более 5 тыс. лампочек.

Также на театральной площади установили резиденцию Деда Мороза, организовали ярмарку сувениров и лакомств.

В 15 рождественских домиках возле фонтана готовят вкусный шашлык из свинины или курицы за 55 грн за 100 г колбаски за 45 грн. Есть возможность попробовать лаваш с сыром, картошкой или пельмени фри всего за 35 грн за порцию.

На ярмарке можно попробовать бургеры с курицей или телятиной, шашлык, скумбрию, креветки, кукурузу и даже камамбер на гриле. Такие деликатесы стоят от 45 до 100 грн.

Для согревания горожанам предлагают глинтвейны из белого или красного вина. За 0,5 л отдают 55 грн. Чай стоит 50 грн за 0,5 л, кофе — от 13 до 35 грн.

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29 сентября Мариуполь отметил 240-летний юбилей. До празднования осуществили масштабную реконструкцию и создали культурно-исторический кластер "Город Марии". Реконструированы проспекты, площади, парки и исторические здания. Открыт пешеходный фонтан с европейскими звездами – мини-копия лондонского Sky Garden стоимостью 25 млн грн. Это подарок городу от группы "Метинвест". Мариуполь инвестировал в реконструкцию 300 млн грн.