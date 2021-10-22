Патруль СММ ОБСЕ смог выйти из отеля в Донецке

ОБСЕ хочет быстро восстановить патрулирование. Фото: Reuters

Сотрудники СММ ОБСЕ в четверг смогли выехать из отеля Park Inn во временно оккупированном Донецке.

Оккупанты не оказывали им препятствий. Регулярное патрулирование возобновят сразу после улучшения ситуации вокруг отеля, сообщили Укринформу в отделе прессы и публичной информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Вчера административный патруль покинул отель Park Inn без помех. Миссия планирует возобновить регулярное патрулирование из Донецкого патрульного центра как только ситуация вокруг отеля начнет улучшаться", - говорится в сообщении.

Патрулирование в других офисах СММ происходит в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Горловке боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ

В СММ добавили о необходимости устранения препятствий свободе передвижения миссии.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остановила работу на Донбассе после "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. 16 октября в Донецке возле гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, прокремлевские "протестующие" заблокировали международных наблюдателей.