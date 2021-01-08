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пятница, 08 января 2021 05:10

Пакеты с наркотиками и арсенал оружия нашли у жителя Славянска

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Пакеты с наркотиками и арсенал оружия нашли у жителя Славянска
Мужчина хранил наркотики и оружие. Фото: Нацполиция

В Донецкой области у жителя Славянска полиция изъяла более 300 патронов различного калибра, четыре пистолета, а также наркотики.

Сначала правоохранители искали у мужчины наркотики, сообщили в полиции Донецкой области.

Однако во время обыска квартиры обнаружили 50 патронов калибром 9 мм и еще 31 - калибром 5,45 мм, а также патроны различного калибра в количестве 234 шт., 4 пистолета.

Также изъяты три полиэтиленовых пакета с предположительно наркотическим веществом общим весом около 300 граммов.

Оружие и наркотики направлены на экспертизу.

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В начале декабря на окраине поселка Пильне в Донецкой области правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами.

Пиротехническая группа ГСЧС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.

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