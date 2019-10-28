"Отсутствие очередей и неудобств" - Гончарук побывал на КПВВ Донбасса

Гончарук и Коляда на КПВВ "Новотроицкое". Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда посетили КПВВ в Новотроицком, что возле Волновахи.

"Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств – то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Вместе с Алексеем Гончаруком – премьер-министром Украины осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали с оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо", – написала Коляда в Facebook.

По ее словам,они также обсудили с пограничниками важность отсрочки нормы по пересечению КПВВ детьми по загранпаспортам. Пока есть месяц на отработку нового механизма.

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В Украине создали совет семей погибших на Донбассе военных. Решение о создании этой структуры было принято на совместной встрече семей погибших с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром по делам ветеранов Оксаной Колядой. Председателем совета назначили жену погибшего воина, Героя Украины Ирину Міхнюк, которая должна избрать и предложить ведомству остальных членов структуры.