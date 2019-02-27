"Отличить их просто" - бойцы завели лохматого талисмана с разноцветными глазами

Украинский бойцов защищает пес Талисман.

Некоторые считают, что этот пес - зверское перевоплощения казака колдуном, пишут в в пресс-центре Операции объединенных сил.

Автор: Прес-центр Операции объединенных сил Лохматый Талисман украинской армии

"Казацкие характерники никуда не исчезли. Просто в свое время они, прячась от российско-татарского нашествия превратились в своих зверей-покровителей. Кто-то - у птицы, кто-то - в волка, другие - в дикого кабана или кошку. Время от времени в трудные моменты они приходят в подразделения защитников Украинской земли, чтобы уберечь их от всего злого. Отличить их просто - с разноцветными глазами. Это единственное, что у них осталось от их человеческой сущности, а другое приобретенное перевоплощением в зверя", - говорится в сообщении.

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Каждый сам решает верить или нет, но как говорят военные одного из батальонов, которой защищает Луганщину с появлением такого пса в них уменьшилось потерь и различных неприятностей, а пули и снаряды летят точно в врага.

В сети показали яркое видео уничтожения бойцами ВСУ пулеметной позиции боевиков так называемой ЛНР. Видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".