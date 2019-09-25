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среда, 25 сентября 2019 08:18

Отчет ООС: есть погибший

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  Ситуация в зоне ООС обостряется. ФОТО: ЦЕНЗОР
Ситуация в зоне ООС обостряется. ФОТО: ЦЕНЗОР

24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Наши позиции обстреливали из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;
неподалеку Гнутово и Новоселовка Вторая - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
трижды вблизи Павлополь, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и пищевики - из стрелкового оружия", - пишет официальная страница ООС в Facebook.

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Также наших бойцов обстреляли еще 10 раз: четыре раза вблизи Майского, дважды вблизи Луганского, неподалеку Крымского, в районе Зайцевого, вблизи Новолуганского и неподалеку Троицкого.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

На территории одной из воинских частей в селе Семиречка Гайсинского района Винницкой области в результате ДТП погиб военнослужащий.

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