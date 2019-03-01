От ранений скончался боец ВСУ Игорь Джигринюк

Игорь Джигринюк умер в госпитале. Фото: Facebook

28 февраля, в Житомире умер военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины младший сержант Игорь Джигринюк.

Он принимал участие в боевых действиях на Донбассе, сообщается на Facebook странице "Последний долг".

Джигринюк умер от ранений в Житомирском военном госпитале.

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"Военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего, провели необходимые реанимационные мероприятия, сделали все, что было в их силах. Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины и военной части выражает соболезнования родным и близким умершего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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