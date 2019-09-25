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среда, 25 сентября 2019 10:33

От пули снайпера погиб боец Андрей Сторожук

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От пули снайпера погиб боец Андрей Сторожук
На Донбассе погиб житель Винницкой области Андрей Сторожук / фото: 20 минут

24 сентября в Марьинке Донецкой области от пули снайпера погиб старший солдат Андрей Сторожук из Винницкой области.

Старший солдат 1992 года рождения, информируют в пресс служба Винницкой ОГА.

"Погиб при выполнении боевого задания от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в зоне проведения ООС. Огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", - пишут чиновники.

Бойца похоронят в родном селе Педосы Хмельницкого района. По предварительной информации, похороны состоятся 26 сентября 2019.

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У погибшего остался 2-летний сын.

24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Наши позиции обстреливали из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

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