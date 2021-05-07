От пули снайпера погиб 23-летний Сергей Коробцов с 58-й бригады

Погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов Фото: facebook.com/superungrudging

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации в районе поселка Пески, в Донецкой области 6 мая от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью, погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

Вражеский снайпер попал в прибор ночного видения, сообщили в пресс-центре Коростенского горсовета в пятницу, 7 мая.

"6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенець, выпускник НВК № 12 Коробцов Сергей. Парню летом исполнилось бы всего 23 года ", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки на Донбассе: военные рассказали об адских обстрелах и потерях

У погибшего остались жена и маленький сын.

Власти города также отмечает, что прощание с погибшим состоится в воскресенье, 9 мая, в 10:30 возле исполнительного комитета Коростенского городского совета.

У украинских границ до сих пор остаются более 80 тыс. российских военных. Россия отвела от границ лишь несколько тысяч военнослужащих.