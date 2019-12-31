Освобожденным из плена военным восстановили документы

Военным вручили возобновленные документы. Фото: ВСУ

Освобожденным из плена военнослужащим вручили восстановленные личные документы.

Бойцам передали новые удостоверения и военные билеты, сообщает пресс-служба ВСУ.

"Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных силах Украины", - сказано в сообщении.

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Документы передал начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместитель начальника главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

Во время масштабного обмена 29 декабря с плена освободили 76 украинцев. Среди них 12 военных.