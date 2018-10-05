Осенью на срочную службу призовут 1000 офицеров запаса

Речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов. Фото: из открытых источников

В ноябре на военную службу в небоевые военные части планируют призвать 1000 офицеров запаса. Речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов. Срок службы для них - 18 месяцев.

Об этом сообщает юридическая служба Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"4 октября Министерство обороны Украины издан приказ № 495" О внесении изменений в приказ МО Украины от 22.05.2018 № 231 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в 2018 году", - говорится в сообщении.

Издание этого приказа обусловлено необходимостью доукомплектования первичных офицерских должностей в небоевых военных частях (арсеналы, базы, склады, учебные центры, полигоны) ВСУ специалистами дефицитных специальностей. В том числе специалистами механизированных, инженерных подразделений, связи и автоматизированных систем управления, морально-психологического и медицинского обеспечения. Также увольнением в декабре 2018 офицеров запаса, призванных в июне 2017 года.

В Мариуполе в исполнение распоряжения президента Украины продолжается строительство военного городка для военных морской пехоты.