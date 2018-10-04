Морские пехотинцы получат новое жилье - Минобороны

Военный городок строится в соответствии с международными стандартами НАТО

В Мариуполе во исполнение распоряжения Президента Украины продолжается строительство военного городка для военных морской пехоты.

Такую информацию обнародовала пресс-служба Минобороны.

"Работа продолжается согласно графику. Уже через несколько месяцев новые уютные комнаты смогут принять первых новоселов, которые своим мужеством и преданностью Украине заслужили достойное к ним отношение ", - говорится в сообщении.

Военный городок строится в соответствии с международными стандартами НАТО.

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"Строим четыре казармы улучшенного натовского типа. В комнате по 4 человека с отдельным санузлом и душевой комнатой. Не как раньше, казарма на две комнаты и по 60 человек в каждой ", - рассказал руководитель проекта строения военного городка Виталий Оленский.

По словам Оленского, в проекте два пятиэтажных дома для семей офицеров. Также будут сводиться ангары для 50 единиц боевой техники.

"Начало строительства стартовал 10 июня 2018. Сдача запланирована на январь 2019 Раз в две недели приезжает комиссия с проверкой. В сроки укладываемся. Качество на высоте ", - сказал эксперт.

На Донбассе погиб старший матрос 45-летний Федор Балахчи. Тогда же еще 3 военнослужащих получили ранения. У Федора осталась жена и 2 детей.