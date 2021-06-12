Оккупанты возят людей в РФ по паспортам

Оккупанты говорят, что совершили более 5 тыс. автобусных рейсов. Фото: "Корреспондент"

Оккупационные власти ДНР провели более 5 тыс. автобусных рейсов в Россию для людей, которые оформляют российские паспорта.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "министерство транспорта ДНР".

"В период с июня 2019 года по настоящее время организовано порядка 5,2 тыс. спецрейсов в Российскую Федерацию, перевезено более 241,9 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.

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Спецрейсы за паспортами РФ едут в Ростовской области через пункты пропуска на временно неподконтрольном украинской власти участке границы с Россией в Успенке, Мариновке и Новоазовске.

Члена танкового батальона и бухгалтершу охранной фирмы так называемой ДНР задержали украинские пограничники при попытке попасть на подконтрольную Украины территорию со стороны Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Украины и отделе коммуникации СБУ.