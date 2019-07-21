Оккупанты снова применили запрещенное оружие: последние новости Донбасса

С начала текущих суток, 21 июля на передовой затишье - обстрелов позиции ООС не зафиксировано. Фото: Корреспондент.net

20 июля боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников по 13 раз.

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В результате двое украинских воинов получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, что не противоречит Минским договоренностям.

Шесть оккупантов ранены, свидетельствуют данные разведки.

С начала текущих суток, 21 июля на передовой затишье - обстрелов позиции ООС не зафиксировано.

21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня.