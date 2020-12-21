Оккупанты ранили мирного жителя на Донбассе

Украинские военные оказали первую медицинскую помощь раненому мужчине и направили его в лечебное учреждение. Фото из открытых источников

Вооруженные формирования РФ с помощью станковой противотанкового гранатомета уничтожили сельскохозяйственный трактор и ранили одного из трактористов.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС. Инцидент произошел около 19:30 возле населенного пункта Каменка, недалеко от Авдеевки.

Так, наемники выпустили три выстрела по направлению населенного пункта Васильевка по трактору марки John Deere, возвращавшегося из сельскохозяйственных работ. Отмечается, что техника была уничтожена за пределами украинских позиций.

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Украинские военные оказали первую медицинскую помощь раненому мужчине и направили его в лечебное учреждение.

18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Также во второй раз за несколько недель прибегли к дистанционного минирования украинских позиций.