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четверг, 09 сентября 2021 10:08

Оккупанты провели учения на запрещенной территории: есть раненые

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Оккупанты провели учения на запрещенной территории: есть раненые
Боевики вновь нарушили режим прекращения огня. Фото: ukrinform.ua

Более 1,5 тыс. нарушений режима прекращения огня зафиксировали на Донбассе.

За сутки 8 сентября больше всего нарушений прекращения огня зафиксировали в Донецкой области - 1090, среди которых один взрыв в воздухе, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Почти все нарушения произошли в районе населенного пункта Зерновое. Свидетели предполагают версию, что это связано с учениями, которые устроили боевики. Люди слышали тысячи выстрелов и серий из крупнокалиберных пулеметов.

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На этом участке запрещено проводить обучение в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы, отмечают в организации.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов. При этом один взрыв произошел в воздухе, а 46 - неопределенного происхождения.

Все нарушения в Луганской области зафиксировали в районе участка разведения у Золотого. В Золотом тоже слышали взрывы, а ближе к Попасной - взрывы, стрельбу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Из-за стрельбы ранение получила пожилая женщина из оккупированной Горловки. Ей из-за взрыва ампутировали ногу.

Российская Федерация хочет скрыто передислоцировать в ОРДЛО тяжелую бронетехнику. Это решение приходится на начало российско-белорусских учений. В ночь с 31 августа на 1 сентября на территории оккупированных районов Луганской области прошла колонна тяжелой бронетехники.

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