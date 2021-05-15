Оккупанты постоянно нарушают тишину. Есть боевые потери

Оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиции. Фото: 24 канал

14 мая российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"В частности, вблизи Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки", - говорят в штабе ООС.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра, добавляют в сообщении.

Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Катериновки - еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь на обстрелы противника.

По состоянию на 7 утра 15 мае зафиксирован 2 нарушения режима "тишины": неподалеку Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Один воин ВСУ погиб, сообщили в штабе ООС.