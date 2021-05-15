Оккупанты постоянно нарушают тишину. Есть боевые потери

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 612
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 432
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 432
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 576
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 504
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 585
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1125
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 783
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 153
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 630
Фото
Все фото
14
9
9
7
4
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
&quot;Иду на вы!&quot;: спецназовцы ВСУ приняли присягу в Холодном яру
"Иду на вы!": спецназовцы ВСУ приняли присягу в Холодном яру
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
&quot;Когда сумерки спустились на донбасские холмы&quot; - бойцы поделились душевными снимками с передовой
"Когда сумерки спустились на донбасские холмы" - бойцы поделились душевными снимками с передовой
В Коростене попрощались с разведчиком, который погиб на Донбассе
В Коростене попрощались с разведчиком, который погиб на Донбассе
Видео
Все видео
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 576
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 567
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 342
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 504
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 279
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 10:07

Оккупанты постоянно нарушают тишину. Есть боевые потери

  Комментировать
Оккупанты постоянно нарушают тишину. Есть боевые потери
Оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиции. Фото: 24 канал

14 мая российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"В частности, вблизи Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки", - говорят в штабе ООС.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра, добавляют в сообщении.

Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Катериновки - еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снайпер убил сержанта Павла Колесника

В районе Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь на обстрелы противника.

По состоянию на 7 утра 15 мае зафиксирован 2 нарушения режима "тишины": неподалеку Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.
Один воин ВСУ погиб, сообщили в штабе ООС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты постоянно нарушают тишину. Есть боевые потери». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото

Первая в мире стюардесса проработала на самолете 18 месяцев

СССР вывел войска после неудачной войны

Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом

На месте авиакатастрофы посадили четыре ивы

На экранах впервые появился самый узнаваемый в мире мышонок

Самая дорогая бутылка виски продана более чем за $50 тыс: интересные факты о напитке

Самое читаемое
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 10323
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 8757
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 7218
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 5418
Съемочная группа телеканала разбилась на смерть
Съемочная группа телеканала разбилась на смерть
7
 Просмотров: 4311
Донбасс
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
 2 Просмотров: 378
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
14
 Просмотров: 495
Путина обидели. Ситуация будет напрягаться - политолог
Путина обидели. Ситуация будет напрягаться - политолог
 Просмотров: 1260
В лесу обнаружили большой склад снарядов
В лесу обнаружили большой склад снарядов Просмотров: 162
Кум не поможет - политолог про неутешительную судьбу Медведчука
Кум не поможет - политолог про неутешительную судьбу Медведчука
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
10
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
8
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Голосов: 11107
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть