Оккупанты подорвали авто саперов ВСУ и получили ответ

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет, сообщили в штабе ООС.

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Так, вблизи Новгородского оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Катериновки - еще и с автоматических станковых гранатометов. Вблизи Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - с подствольных гранатометов. В районе Верхнеторецкого наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Мирного - из противотанковых ракетных комплексов.

"Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 13 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Россия продолжает передислокацию вооруженных подразделений вдоль украинских границ. Количество отведенных войск РФ не позволяет сделать вывод, что угроза вооруженной агрессии прошла, заявил министр обороны Андрей Таран. Украина делает все возможное, чтобы силы обороны были способны дать адекватный ответ на угрозы.