Оккупанты на Донбассе ранили украинского военнослужащего

Российские наемники в очередной раз нарушили режим тишины и ранили военного ВСУ. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска семь раз нарушили перемирие.

В частности, четырежды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

В направлении Южного оккупанты вели огонь трижды, используя минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

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Вблизи Водяного и Троицкого враг совершил обстрелы из минометов 82-го калибра. Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из гранатометов разных систем.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

За прошедшие сутки, 17 декабря, зафиксировано 4 нарушения тишины в зоне боевых действий. Потерь среди военнослужащих в результате обстрела нет. 16 декабря в районе операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельного разведывательного батальона Станислав Запорожец.