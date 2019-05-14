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вторник, 14 мая 2019 13:38

Оккупанты глушат мобильную связь с помощью спецтехники

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Оккупанты глушат мобильную связь с помощью спецтехники
Вблизи Горловки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали грузовик военного типа "Урал" с установленной на мачте системой глушения мобильной связи. Фото: ОБСЕ.

Вблизи Горловки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали грузовик военного типа "Урал" с установленной на мачте системой глушения мобильной связи.

В то же время наблюдатели сообщают, что примерно на 2 ч. потеряли связь мобильного оператора Vodafone. Восстановился он только тогда, когда патруль переехал в другое место, на расстояние примерно 2 км на восток.

Инцидент произошел 11 мая, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Отметим, что это далеко не первый случай, когда пророссийские боевики глушат сигнал украинских мобильных операторов на Донбассе.

В частности, наблюдатели фиксируют на Донбассе работу таких типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в частности Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирадо-2", "Репелленты-1".

За прошедшие сутки, 13 мая, на Донбассе пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ.

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