Оккупанты четыре раза нарушили режим тишины

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С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим тишины.

По многочисленным обстрелы противника украинские военные предоставили адекватный ответ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

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Так, на Приазовье, неподалеку Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Противник также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь нет.

Отмечается, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил саперы ДСНС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 129 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - отметили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 24 декабря, террористы 5 раз обстрелялы украинских военных. Режим прекращения огня нарушили вблизи трех населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил.