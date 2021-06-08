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вторник, 08 июня 2021 08:02

Оккупанты атаковали ВСУ

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Оккупанты атаковали ВСУ
Российские наемники обстреляли ВСУ из гранатометов и минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

7 июня российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, сообщают в ООС.

В частности оккупанты целились по нашим позициям близ населенного пункта Лебединское. Стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. А неподалеку Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ", - отчитываются в штабе.

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Утром 8 июня с стороны российские войска дважды обстреляли позиции Украинской вблизи Новгородского. Использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ООС военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Происшествие случилось 6 июня. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести

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Дата
08
июня

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