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пятница, 11 июня 2021 09:02

Оккупанты атаковали украинские позиции. ВСУ мощно ответили

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Оккупанты атаковали украинские позиции. ВСУ мощно ответили
Військові ЗСУ відповіли на обстріли окупантів. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки на Донбассе российские оккупанты 12 раз нарушили режим тишины. Целились из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых, подствольных и автоматических станковых гранатометов.

Больше всего досталось украинским позициям вблизи Шумов, Новгородского, Причепиловки, Водяного, что на Приазовье и Водяного, что у Донецка, Старогнатовка, Луганского, Песков. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь, сообщают в ООС.

"Один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - доложили в штабе.

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Утром, 11 июня, враг дважды обстрелял украинцев вблизи Водяного, что у Донецка и Опытного. Целил с минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины. В районе Новотошковское вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Раевка украинские военные заметили вражеский беспилотник "Орлан-10". Аппарат пересек линию разграничения. Его уничтожили средствами РЭБ.

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Дата
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