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Оккупанты 14 раз нарушили режим тишины: стреляли противотанковыми ракетами

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Оккупанты 14 раз нарушили режим тишины: стреляли противотанковыми ракетами
Путинские наемники продолжают нарушать режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

3 июля российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

В Донецкой области трижды обстреляли украинские позиции со минометов 120-го калибра возле села Невельске. В районе Чермалыка вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, у Опытного стреляли из противотанковых ракетных комплексов, вблизи Песков - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Возле Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - сообщают в штабе.

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На Луганщине у Золотого-4 три раза применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Вблизи Новотошковского стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Светлодарска со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На 7.00 4 июля зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня.

Дважды вблизи Водяного оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. У Авдеевки дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Российские оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов украинских защитников недалеко от поселка Широкино в Мариупольском районе Донецкой области. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

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Дата
04
июля

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