Один раненный военный и 16 обстрелов: как прошли сутки на Донбассе

Пророссийские оккупанты нарушили режим "тишины". Фото: Reuters

За прошедшие сутки, 15 мая, украинские позиции на Донбассе 16 раз обстреливали пророссийские боевики.

Пострадал один украинский военнослужащий, пишет командование операции Объединенных сил в Facebook.

Для обстрелов оккупанты использовали минометы 120-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, вооружение боевой машины пехоты. На все обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ.

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Под минометный огонь попали Водяное, Пески. Выстрелы были слышны в районе Широкиного и Невельского. Обстрелы также зафиксировали у населенных пунктов Старогнатовка, Опытное, Гладосово и Марьинка.

"Вчера один военнослужащий из состава ООС получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - прокомментировали в штабе.

С начала воскресенья на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины". Российские наемники из стрелкового оружия открыли огонь у Новотошковское.

14 мая на Донбассе зафиксировали шесть вражеских нарушений режима прекращения огня.