Обстрелы из артиллерии и гранатометов и минировании позиций: последние новости с передовой

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили артиллерийские системы 122-го калибра, гранатометы различных систем и дистанционно сбросили 8 мин ПОМ-2. Неподалеку Луганского и Южного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Южного - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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"Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни или здоровью нашим воинам, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь или ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинский военнослужащий попал в плен незаконных вооруженных формирований оккупантов. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Боевики ЛНР опубликовали фото похищенного ими украинского военного. Утверждают, что захваченного зовут Александр Пупко, он служит в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.