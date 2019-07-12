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Обстрел автоколонны губернатора под Гранитным: военные уехали без согласования

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Обстрел автоколонны губернатора под Гранитным: военные уехали без согласования
В Гранитном на Донбассе боевики из ПТРК обстреляли автоколонну ВСУ. Военные сопровождали председателя Донецкой ОГА. Фото - 0629.com.ua

Бойцы ВСУ, которые попали под обстрел под Гранитным в Донецкой области, сопровождали главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко без согласования.

Об этом рассказал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя обстрел автоколонны с военными.

"Насколько мне сообщали, не было согласования сопровождения военнослужащими губернатора. Не думаю, что это прямо на совести Кириленко. Просто у нас чиновники привыкли использовать Вооруженные силы как собственный конвой или охрану. Это не очень хорошая ситуация", - заявил Гай, передает "Обозреватель".

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По его словам, сначала надо провести служебное расследование, а после этого давать оценку всем действиям.

"Если там было злоупотребление служебным положением, на это надо реагировать, в частности верховному главнокомандующему", - подчеркнул ветеран АТО.

Также Гай отметил, что на Донбассе вдоль всей линии наблюдается обострение.

10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное с ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Военные сопровождали главу Донецкой ОГА Павла Кириленко. Он не пострадал.

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