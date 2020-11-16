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понедельник, 16 ноября 2020 15:59

Обслуживать катера Island будет компания из ЛНР - СМИ

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Обслуживать катера Island будет компания из ЛНР - СМИ
Подаренные США катера будет модернизировать компания с ЛНР. Фото: Украинский милитаристский портал.

Подаренные США патрульные катера Island будет модернизировать компания с регистрацией на временно оккупированном Донбассе.

Компания НПК "Кливер" после начала российского вторжения изменила свой юридический адрес на новостройку "Герцен парк" и не имеет мощностей для модернизации, сообщает Украинский милитаристский портал.

"Используя бесплатный запрос Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований на сайте Министерства юстиции Украины поиском НПК "Кливер", именно адрес: улица Герцена, дом 35А, офис 192 было подтверждено как действительный для компании. Сама же компания НПК "Кливер" зарегистрирована 29 января 2020. Основным видом деятельности указали "46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной)", - пишут журналисты.

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Покупка чешских САУ значительно усилит украинскую армию на 2 дивизиона, говорит Gazeta.ua Андрей Кобзарь из 44-й отдельной артиллерийской бригады.

"У нас самоходки "МСТА" можно пересчитать по пальцам, "Акации" можно пересчитать по пальцам плюс "Дана" колесная, что дает преимущество, потому что гусеничную технику надо постоянно чинить. Кроме этого, чешские САУ уже хорошо показали себя во время войны в Азербайджане. Скорость свертывания-развертывания - моментально. А чехи к ним продают еще свои 152-миллиметровые снаряды. Если купят, то будут молодцы", - говорит он.

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