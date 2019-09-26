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четверг, 26 сентября 2019 00:57

ОБСЕ зафиксировало 60 взрывов за сутки на Донбассе

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ОБСЕ зафиксировало 60 взрывов за сутки на Донбассе
На Донбассе за сутки прозвучало 60 взрывов. Фото: Корреспондент

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе 60 взрывов.

В Донецкой области 55 раз был нарушен режим прекращения огня, сообщается в ежедневном отчете организации

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку и югу от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), на юг от н.п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка) и на южно-южный восток от н.п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км на юг от Донецка)", - говорится в сообщении.

В Луганской области нарушали тишину 5 раз.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано вблизи участков разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска) и в районе н.п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска", - сообщили в ОБСЕ.

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Есть мнение, что имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" приведет к дальнейшему расколу Украины.

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