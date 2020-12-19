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суббота, 19 декабря 2020 03:11

ОБСЕ за сутки зафиксировала 80 нарушений режима тишины в Донбассе

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ОБСЕ за сутки зафиксировала 80 нарушений режима тишины в Донбассе
ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения режима тишины. Фото: Укринформ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 84 нарушения на Донбассе за сутки 17 декабря.

Большинство из них в Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области было зафиксировано 63 нарушения. Среди них - 30 взрывов неопределенного происхождения вблизи Широкино и 19 взрывов вблизи Донецкой фильтровальной станции.

В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня.

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Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля наблюдатели зафиксировали в общей сложности 3 852 нарушения режима прекращения огня.

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