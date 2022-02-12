ОБСЕ сообщила о скоплении на Донбассе "Градов", танков, БТРов и гаубиц

ОБСЕ сообщила о наращивании военной техники в Донбассе. Фото: Украинская правда

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает скопление военной техники боевиков на Донбассе. Среди нее - танки, гаубицы, "Грады" и БТРы.

ОБСЕ заметила 8 гаубиц и 3 реактивные системы залпового огня, сообщается в отчете организации.

На территории объекта вблизи Луганска беспилотник ОБСЕ заметил три буксируемые гаубицы "Лягушка" 122-го калибра.

На полигоне вблизи н. п. Терновое патруль ОБСЕ заметил 5 самоходных гаубиц "Гвоздика" 122-го калибра.

Патруль ОБСЕ заметил 3 "Града" оккупантов вблизи н. п. Мануйловка в Донецкой области.

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За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели видели 10 танков на полигоне около н.п. Терновое.

Еще одна буксируемая гаубица неустановленного типа была замечена наблюдателями вблизи Мануйловки.

В жилом районе Донецка оккупанты разместили 2 бронетранспортера.

Показали новые спутниковые фото наращивания российских войск у украинских границ. Скопление происходит в оккупированном Крыму, в Беларуси и на западе России.